Puma: le titre recule, perspectives 2022 jugées prudentes

(CercleFinance.com) - L'action Puma s'inscrit en baisse mercredi matin à la Bourse de Francfort, pénalisée par des perspectives jugées trop timides pour l'exercice en cours.



Peu avant 11h00, le titre du spécialiste des articles de sport lâche 0,9%, ce qui en fait la quatrième plus forte baisse d'un indice DAX qui gagne, lui, 1,3%



L'équipementier sportif allemand a déclaré ce matin qu'il anticipait des ventes en croissance d'au moins 10% cette année, alors que le consensus visait plutôt une hausse de 12%.



Le bénéfice d'exploitation annuel est, pour sa part, attendu entre 600 et 700 millions d'euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, les analystes de Stifel évoquent des prévisions 'prudentes', tout en rappelant que le groupe a pour coutume de dépasser les estimations du marché.



En 2021, les ventes de Puma hors effets de change ont grimpé de 32%, à plus de 6,8 milliards d'euros, tandis que son bénéfice opérationnel s'est amélioré à 557 millions d'euros, contre 209 millions d'euros en 2020.





