Puma : le relèvement d'objectifs snobé en Bourse

(CercleFinance.com) - L'action Puma recule nettement vendredi à la Bourse de Francfort, le marché n'étant visiblement pas impressionné par le relèvement d'objectifs annoncé dans la matinée par l'équipementier sportif. Puma a décidé de relever ses prévisions annuelles de ventes et de résultat opérationnel après avoir enregistré une croissance bien plus forte que prévu de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le groupe allemand indique que son chiffre d'affaires a bondi de 96% à 1,59 milliard d'euros sur le trimestre écoulé, ce qui lui a permis de renouer avec un résultat opérationnel (Ebit) positif, à hauteur de 109 millions d'euros, contre une perte de 115 millions un an plus tôt. Dans son communiqué, Puma dit désormais prévoir une croissance d'au moins 20% de ses ventes ajustées des effets de change sur l'ensemble de l'année contre une précédente estimation située autour de 15%. Il table par ailleurs sur un résultat d'exploitation (Ebit) de l'ordre de 400 à 500 millions d'euros cette année, alors qu'il n'envisageait jusqu'ici qu'une progression 'significative' de son bénéfice. Le titre abandonnait 2,3% en milieu de matinée, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice MDAX, mais il affiche encore une hausse de plus de 8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées PUMA XETRA -1.82%