Puma: le nouveau DG prend les rênes avec effet immédiat

(CercleFinance.com) - Puma a annoncé mardi que son directeur général désigné, Arne Freundt, prendrait ses fonctions avec effet immédiat suite à l'annonce aujourd'hui de la nomination de Bjorn Gulden en tant que nouveau patron d'adidas.



L'équipementier sportif avait annoncé la semaine dernière qu'Arne Freundt prendrait ses nouvelles responsabilités lorsque le mandat de Bjorn Gulden toucherait à sa fin, c'est-à-dire à la fin de l'année 2022.



adidas a officialisé mardi la nomination de Bjorn Gulden au poste de directeur général après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations sur les marchés.



Gulden - dont le nom circulait dans la presse depuis la fin de la semaine dernière - prendra ses fonctions le 1er janvier 2023





Valeurs associées PUMA XETRA -1.38%