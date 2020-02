Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma : entouré après ses résultats annuels Cercle Finance • 19/02/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Puma bondit de 8,3% à Francfort, entouré pour la publication d'un bénéfice net en hausse de 40% à 262 millions d'euros au titre de 2019, soit 1,76 euro par action, avec un profit opérationnel en croissance de 30% à 440 millions. Le fournisseur d'articles de sport a amélioré sa marge brute de 40 points de base à 48,8%, pour des revenus en progression de 18,4% à 5,5 milliards d'euros (+16,7% hors effets de changes), avec des croissances à deux chiffres dans chaque division de produits et région. Puma va proposer un dividende de 0,50 euro par action pour 2019, à comparer à 0,35 euro un an auparavant. Pour 2020, il attend un profit opérationnel entre 500 et 520 millions d'euros, ainsi qu'une croissance des revenus d'environ 10% hors effets de changes.

Valeurs associées PUMA XETRA +8.06%