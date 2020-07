Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma : en perte au T2, le titre recule Cercle Finance • 29/07/2020 à 12:17









(CercleFinance.com) - Le groupe Puma a fait état ce mercredi d'une perte au deuxième trimestre, la plupart de ses magasins (exploités directement comme ceux de ses partenaires) étant restés fermés en avril et en mai. Pour le deuxième trimestre, la marque allemande de vêtements de sport a ainsi enregistré une perte nette de 95,6 millions d'euros, soit 64 cents par action, contre un bénéfice net de 49,7 millions, soit 33 cents par action, il y a un an. Le chiffre d'affaires a chuté d'environ -32% à 831,1 millions, avec des ventes d'avril en baisse de -55% d'une année sur l'autre et des ventes de mai de -37%. Depuis, les tendances des ventes se sont améliorées, avec une baisse de 'seulement' -6% en juin, précise le groupe. Résultat ? Le titre Puma recule d'environ 1% en Bourse.

Valeurs associées PUMA XETRA +3.47%