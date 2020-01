Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma : en hausse, mais un broker reste neutre Cercle Finance • 03/01/2020 à 16:34









(CercleFinance.com) - Le titre Puma avance de +0,8% ce vendredi, alors que l'analyste Wedbush Securities a annoncé maintenir sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 68 euros. Le fabricant allemand d'articles de sport communiquera ses résultats mi-février. Selon le broker, la direction devrait publier des prévisions pour l'année 2020 à un niveau probablement inférieur au consensus.

Valeurs associées PUMA XETRA +1.12%