Puma: des brokers réitèrent leurs conseils à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 14:42

(CercleFinance.com) - Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 24,3% en données publiées (+21,1% hors effets de change) pour atteindre 2,2 milliards d'euros, contre un consensus qui s'était établi autour de 2,1 milliards.



Le résultat d'exploitation a, lui, reculé à 41 millions d'euros, contre 65 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes attendaient 43 millions d'euros.



Suite à l'annonce des résultats 2022, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 80 E.



L'analyste souligne que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en hausse et que les perspectives sont prudentes comme prévu.



' Le chiffre d'affaires de 2 197 millions d'euros au quatrième trimestre est supérieur de 3% aux 2 142 millions d'euros prévus (+2% par rapport à l'indice UBS de 2 161 millions d'euros), avec une croissance du chiffre d'affaires de +21% hors effets de change (contre +18%, indice UBS de +19%). L'EBIT du T4 est de 41 millions d'euros (contre 43 millions d'euros, 49 millions d'euros pour UBS) ' indique UBS.



L'équipementier sportif allemand a déclaré anticiper des ventes en croissance de 5% à 10% cette année 2023, pour un bénéfice d'exploitation (Ebit) attendu entre 590 et 670 millions d'euros, contre 641 millions en 2022.



Stifel confirme également sa recommandation 'achat' sur Puma avec un objectif de cours ajusté de 82 à 80 euros, au lendemain d'une publication de résultats annuels que le marché a punie par une chute de près de 7% du titre en Bourse.



Le broker souligne que le fournisseur allemand d'articles de sport a fait part d'une contraction de 420 points de base de sa marge brute au dernier trimestre, ainsi que d'objectifs 2023 prudents (comme toujours en début d'année selon lui).



Stifel s'attend néanmoins à ce que 'les pressions sur la marge brute commencent à s'apaiser à partir du second semestre 2023, les changes pouvant rester le seul fort vent contraire alors que les coûts d'intrants, le fret et l'intensité promotionnelle s'amélioreront'.