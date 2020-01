Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma : dans le vert, un broker en soutien Cercle Finance • 16/01/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Puma prend 1% à Francfort avec le soutien de Morgan Stanley qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 72 à 84 euros, à l'approche des résultats 2019 du fournisseur d'articles sportifs, prévus le 19 février. 'Nous pensons que la possibilité que certains des risques clés en 2020 se matérialisent a diminué, alors que les perspectives de Puma dans certaines zones géographiques clés demeurent très attractives', juge le broker en résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées PUMA XETRA +0.92%