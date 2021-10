Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma : dans le vert, les analystes relèvent leurs objectifs information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse après avoir relevé ses prévisions de croissance et de bénéfice pour 2021 après un troisième trimestre jugé 'très solide', en dépit des problèmes d'approvisionnement qu'il peut rencontrer à l'heure actuelle. Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Puma tout en remontant son objectif de cours de 114 à 118 euros, à la suite d'un ajustement de ses estimations pour le fournisseur allemand d'articles de sport. 'La conférence des résultats s'est montrée bien plus positive sur le Vietnam que sur la Chine, qui demeure la partie manquante et le plus fort catalyseur du secteur', note-t-il après une publication trimestrielle supérieure aux attentes grâce à une 'exécution supérieure'. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Puma avec un objectif de cours rehaussé légèrement de 117 à 119 euros, nouvelle cible qui laisse un potentiel de progression de 12% pour l'action de fournisseur allemand d'articles de sport. 'La solide performance du troisième trimestre laisse planer un nouveau risque à la hausse malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement à l'échelle du secteur', juge le broker qui ajoute augmenter ses estimations pour le groupe dans le résumé de sa note.

Valeurs associées PUMA XETRA -0.75%