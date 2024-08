Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Puma: BPA en contraction de 25% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Puma publie des ventes de 2117 ME au titre du 2e trimestre, stables par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ressort à 117,2 ME (+1,6%) avec un bénéfice net de 41,9 ME, en repli de 23,8%.



Le BPA trimestriel ressort ainsi à 0,28 euro, contre 0,37 euro un an plus tôt.

Au cours du 1er semestre, les ventes ressortent à 4219 ME (-2,1%), avec un EBIT de 276,2 ME (-5,1%) et un résultat net de 129,3 ME (-25%). Le BPA semestriel ressort à 0,86 euro, en contraction de 25%.



'Grâce à notre performance opérationnelle au deuxième trimestre, nous avons pleinement réalisé nos perspectives pour le trimestre et sommes en bonne voie pour réaliser nos prévisions pour l'ensemble de l'année', indique Arne Freundt, directeur de Puma.



Ainsi, Puma confirme ses perspectives de croissance des ventes pour 2024 (à un pourcentage moyen à un chiffre) et vise un EBIT compris entre 620 et 670 ME.





