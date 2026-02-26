Puma anticipe une perte en 2026 et annule le versement de dividendes

Puma PUMG.DE a déclaré jeudi s'attendre toujours à enregistrer un résultat négatif cette année, après avoir affiché une perte moins importante que prévu en 2025.

Le fabricant allemand de vêtements de sport a également annulé son dividende pour 2025. L'année précédente, il avait versé un dividende de 0,61 euro à ses actionnaires.

Sous la direction de son nouveau président du directoire Arthur Hoeld, Puma amorce un redressement après une demande modérée pour ses tenues de sport et ses chaussures Speedcat, aggravée par l’impact des droits de douane américains.

La société prévoit une perte d’exploitation comprise entre 50 et 150 millions d’euros en 2026. Cette prévision inclut des effets ponctuels liés au programme de réduction des coûts mis en œuvre, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Puma a enregistré une perte d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) de 357,2 millions d'euros en 2025, contre un bénéfice de 548,7 millions un an plus tôt. Les analystes tablaient sur une perte de 374,3 millions d’euros, selon le consensus fourni par la société.

Puma s'attend à ce que ses ventes continuent de baisser cette année, mais à un rythme plus lent, de l'ordre de 1 à 5% ("low-to mid-sigle digit"). Les ventes ont chuté de 8,1% en 2025 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 7,3 milliards d'euros.

La première marque chinoise de vêtements de sport, Anta

2020.HK , s’est engagée à aider Puma à développer ses ventes en Chine, après avoir conclu le mois dernier un accord pour devenir le principal actionnaire de Puma avec une participation de 29%.

(Linda Pasquini et Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)