PulluP: résultats en demi-teinte, le titre baisse

(CercleFinance.com) - PulluP Entertainment a publié jeudi soir des résultats en ligne au titre de son exercice 2023/2024, mais la faiblesse de ses marges faisait reculer son action de plus de 3% aujourd'hui à la Bourse de Paris.



L'ancien Focus Entertainment a fait état d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 3,5% à 187,3 millions d'euros, avec des marges qui ont été impactées de manière importante, ce qui fragilise la structure financière, selon les analystes.



La marge brute a ainsi atteint 24% sur l'exercice 2023/24 clos fin mars, contre 37% sur l'exercice 2022/2023, exercice qui avait notamment été marqué par le succès de 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge'.



L'Ebita passe ainsi en territoire négatif, à -0,3 million d'euros à comparer avec un profit de 28 millions d'euros sur l'exercice précédent.



Après cette année jugée 'mouvementée' par les observateurs, PulluP dit tabler sur un rebond des résultats dès l'exercice 2024/25, porté par un line-up ambitieux.



'Après un exercice marqué par des sorties en dessous des attentes pour les équipes de Pullup, les prochaines échéances sont cruciales pour le groupe', soulignent les équipes d'Euroland.



La sortie du jeu 'Warhammer 40,000': Space Marine 2', prévue le 9 septembre, va être suivie de près par le marché.



'Nous sommes confiants dans la bonne performance du titre qui devrait porter en grande partie la croissance du catalogue sur l'exercice à venir', indique Euroland.



La société de Bourse maintient sa recommandation d'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours de 18,7 euros.



Suite à cette publication, le titre PulluP lâchait autour de 3,8% vendredi en fin de matinée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées PULLUP ENTERTAIN 10,70 EUR Euronext Paris -7,76%