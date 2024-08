Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PulluP: plan d'actionnariat salarié réalisé information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - PulluP Entertainment annonce que des salariés éligibles ont souscrit à 12.579 nouvelles actions pour un montant global de 119.877,87 euros, au cours de la période de souscription qui s'est achevée le 9 juillet, dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié.



A l'issue du règlement-livraison intervenu le 12 août, son PDG a constaté l'émission de 12.268 actions nouvelles, portant à 8.551.194 le nombre d'actions composant le capital social de l'éditeur de contenus originaux de jeux vidéo.





