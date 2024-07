Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PulluP: le titre monte après un trimestre jugé encourageant information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'action PulluP signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien vendredi au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel jugé encourageant.



A 12h20, le titre de l'éditeur de jeux vidéo grimpe de plus de 8% alors que l'indice CAC Mid & Small recule au même moment de 1,5%.



Pour le premier trimestre de son exercice décalé 2024/2025, clos le 30 juin, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 34,2 millions d'euros, contre 38,6 millions d'euros un an plus tôt, soit un repli de 11%.



Dans un communiqué, PulluP souligne toutefois que le trimestre écoulé n'a bénéficié d'aucune sortie significative, tout en mettant en évidence la croissance organique de 17% de son 'back-catalogue' (titres déjà commercialisés), qui démontre selon lui sa robustesse et la pertinence de sa stratégie.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent un 'trimestre encourageant' mais rappellent aussi que la prochaine sortie de 'Warhammer 40,000: Space Marine 2', prévue le 9 septembre, s'avérera cruciale.



'Sur ce jeu, nous avons énormément de mal à quantifier l'impact du récent 'leak', désastre commercial ou au contraire fantastique opportunité (intentionnelle) de promotion?', s'interroge la société de Bourse.



'Dans le doute, nous maintenons nos estimations', indique la banque d'affaires.



Chez PulluP, on souligne que le jeu 'Space Marine 2' se classe d'ores et déjà parmi les jeux les plus attendus de 2024 sur la plateforme Steam, en quatrième position de la liste de souhaits des jeux à sortir cette année.





PULLUP ENTERTAIN 11,70 EUR Euronext Paris +6,36%