Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puissant séisme et alerte au tsunami au Mexique Reuters • 23/06/2020 à 19:07









MEXICO, 23 juin (Reuters) - Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,4 a frappé mardi le sud du Mexique, sur la côte Pacifique, et a été ressenti à plusieurs centaines de kilomètres de son épicentre, jusque dans la capitale, Mexico. Une alerte au tsunami a été lancée par la NOAA, l'administration océanique et atmosphérique des Etats-Unis, et concerne le Mexique, le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'eau se retirant de la côte, signe annonciateur d'une possible "vague sismique". L'agence mexicaine de la Protection civile a indiqué qu'elle s'attendait à ce que le niveau de l'eau monte de 113 cm au-dessus de la normale et a appelé les habitants à quitter les zones situées sur le rivage. D'après l'USGS américain, l'épicentre du tremblement de terre se trouvait à quelque 70 km au nord-est de la ville de Pochutla, dans l'Etat mexicain d'Oaxaca, où un tout premier bilan fait état d'un mort et d'un blessé. A Mexico, où les murs ont tremblé, le ministère de la Sécurité publique a indiqué qu'un survol de la ville n'avait montré aucun effondrement de bâtiments. En 2017, un séisme d'une magnitude de 7,1 avait fait frappé le centre du Mexique, faisant 355 morts dans la capitale et dans les régions alentours. Le Mexique est situé à l'intersection de trois plaques tectoniques. (Frank Jack Daniel et Julia Love version française Henri-Pierre André, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.