Puces, enquête, liaison : Megaspeed au coeur des turbulences de Nvidia

L'infidélité reconnue par Jensen Huang et l'enquête ouverte par Nvidia sur une possible opération de renseignement visant son PDG ont braqué les regards sur Megaspeed. Ce client singapourien, partenaire cloud officiel du groupe, met à disposition des entreprises la puissance de calcul nécessaire à leurs projets d'IA. Il fait lui-même l'objet d'investigations à Singapour.

Le 8 novembre, un message personnel de Jensen Huang parvient aux salariés de Nvidia. Le PDG du groupe y reconnaît avoir été infidèle à son épouse et présente ses excuses à sa famille, sans révéler l'identité de la personne concernée. Auparavant, le New York Times avait fait état d'une relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed. Cette affaire privée a braqué les projecteurs sur ce discret client singapourien de Nvidia.

Megaspeed loue la puissance des équipements Nvidia

Peu connue du grand public, l'entreprise singapourienne Megaspeed fournit aux entreprises des capacités de calcul accessibles à distance. Ses clients peuvent ainsi entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle et les faire fonctionner sans acheter ni exploiter leur propre infrastructure. Sur son site, elle présente notamment des offres reposant sur les systèmes Nvidia HGX H100 et GB200 NVL72, ainsi que des services de stockage et de serveurs virtuels.

Créée en 2015 sous le nom de 7Road International, la société a pris le nom de Megaspeed International en mars 2023. Elle est aujourd'hui entièrement détenue par Swiftdata, une autre société enregistrée à Singapour. Ses comptes témoignent d'un changement d'échelle rapide : en 2024, elle déclarait 294 millions de dollars de chiffre d'affaires et 3 milliards de dollars d'actifs, contre 33 millions d'actifs un an auparavant, selon les documents consultés par l'agence de presse Reuters.

Alice Huang, également connue sous le nom de Huang Le, en est devenue l'actionnaire majoritaire en mars 2023, selon les registres étudiés par le groupe de recherche C4ADS. Les actions de Megaspeed ont ensuite été transférées à Swiftdata fin 2023. Si elle est désormais présentée comme une ancienne dirigeante, son éventuelle influence sur l'entreprise demeure difficile à établir.

L'accès des clients chinois aux puces passé au crible

Megaspeed était déjà dans le viseur des autorités avant les aveux d'infidélité de Jensen Huang. Selon l'agence de presse Reuters, les autorités américaines cherchent à déterminer si la société a facilité l'accès de clients chinois à des puces soumises aux restrictions américaines d'exportation. A Singapour, la police a confirmé que son enquête sur Megaspeed se poursuivait, dans une réponse publiée le 31 octobre par le ministère de l'Intérieur, sans donner de détails supplémentaires.

Le ministère dément en revanche que les autorités singapouriennes aient enquêté sur les liens supposés d'Alice Huang avec le renseignement chinois ou sur sa relation présumée avec Jensen Huang, contrairement à ce qu'avait rapporté le Wall Street Journal.

Nvidia ouvre une enquête, le titre recule de 4,3%

De son côté, Nvidia a annoncé le 8 novembre une enquête indépendante sur une éventuelle opération de renseignement étrangère visant son PDG. Elle sera supervisée par un comité d'administrateurs indépendants, assisté de conseils juridiques extérieurs. Dans la tourmente, Jensen Huang s'est engagé à coopérer.

Le conseil d'administration, lui, réaffirme sa confiance envers son président et affirme n'avoir, à ce stade, aucune raison de croire que les secrets du groupe ou la sécurité nationale américaine ont été compromis.

Forcément, ces révélations ont pesé sur le cours de l'action de la multinationale américaine. Lundi, l'action Nvidia a clôturé la séance boursière en baisse de 4,3%, effaçant environ 190 milliards de dollars de capitalisation. Un recul qui intervient toutefois sur un titre déjà fragilisé par les inquiétudes concernant la pérennité du boom de l'IA.