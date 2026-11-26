Publicités générées par IA : les arnaques aux faux cadeaux se multiplient

A l'approche des fêtes de Noël et du Black Friday, les fraudeurs exploitent de plus en plus l'intelligence artificielle.

L'IA s'invite dans les achats des fêtes de fin d'année, les consommateurs alertent sur la multiplication des fraudes. ( ROBIN UTRECHT / Robin Utrecht )

Parmi les consommateurs en ligne qui font défiler à l'infini les suggestions de cadeaux à l'approche des fêtes, certains peuvent se retrouver pris au piège de fausses publicités générées par IA pour des produits qui parfois n'existent pas.

Ces publicités génèrent des millions de vues sur les réseaux sociaux, à quelques jours du Black Friday, utilisant l'intelligence artificielle pour mettre en avant calendriers de l'Avent, peignoirs et autres accessoires pour animaux de compagnie.

Si les arnaques à la fausse publicité ne sont pas nouvelles, les experts rappellent que l'IA a considérablement réduit les coûts pour produire des démonstrations de produits convaincantes.

Dans une enquête d'octobre 2026 sur les habitudes des consommateurs, 43% des Américains ont déclaré avoir été dupés par des publicités utilisant cette technologie .

"C'est surprenant de voir à quel point toutes les tranches d'âge sont susceptibles d'acheter ces produits", estime Maggie McGaugh, créatrice de contenus.

Dans ses vidéos, elle démonte justement ce type d'arnaques en commandant des produits — la plupart du temps sur des sites de commerce en ligne chinois comme Temu, qui rembourse le consommateur si le produit n'est pas livré — puis en ouvrant les colis devant sa caméra.

"La plupart des produits sont de très mauvaise qualité. La taille est plus petite, le tissu ressemble à celui d'un costume pas cher, les lumières sont plus faibles, ou bien il faut les monter soi-même" , énumère-t-elle.

Le peignoir, produit phare des arnaques

Cette année, les peignoirs chauffants se sont fait une place de choix parmi les articles les plus en vogue.

Certains s'inspirent des vêtements de personnages Disney et se vendent parfois plus de cent dollars. Les publicités suggèrent même que les produits sont stockés dans de vrais magasins, comme H&M.

Michelle Richard, connue pour son blog "Disney Fashionista", a raconté à l' AFP s'être précipitée sur un peignoir pelucheux mais qu'elle attendait encore d'être livrée. "Ce n'est qu'après avoir fait un signalement à ma banque que j'ai reçu un long courriel et un suivi plus fiable", raconte-t-elle. "Je croise les doigts pour que le produit arrive bientôt, et qu'il soit de la qualité affichée dans les publicités."

Acheteuse en ligne régulière, Tia Evans a passé une commande similaire début octobre après avoir vu plusieurs publicités sur Facebook, Instagram et TikTok. "J'ai pris un risque par rapport à cette pub spécifiquement parce que je l'ai vue plein de fois", explique-t-elle à l' AFP . Elle a acheté quatre peignoirs dans une enseigne spécialisée dans la culture afro-américaine, pour plus de 200 dollars.

Mais peu après son achat, le site a fermé, sans aucun moyen de suivi de sa commande, et ses messages au vendeur sont restés sans réponse.

Sa banque lui a envoyé une notification pour lui demander si elle reconnaissait l'achat. Elle a laissé le dossier ouvert, espérant "pouvoir y revenir et dire : 'Hé, je ne l'ai jamais reçu.'"

D'autres consommateurs ont dit à l' AFP que leurs codes de cartes bancaires avaient été volés ou utilisés sur des sites de paris en ligne illégaux .

Pour l'experte en médias numériques Christina Inge, ces publicités dopées à l'IA créent un "cocktail explosif" d'achats compulsifs à l'approche des fêtes de fin d'année.

Des centaines de variations sont testées "pour trouver le public sensible au faux", explique-t-elle.

Sur le réseau social Reddit, des consommateurs listent les numéros de suivi invalides et des fiches produits qui disparaissent.

L'un d'eux a expliqué à l' AFP sa mésaventure concernant un arbre de Noël à 280 dollars : "Le site a disparu après paiement, et la seule preuve d'achat était une fausse facture."