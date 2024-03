Publicité: le marché dépassé en 2023 son niveau pré-Covid (Bump)

(AOF) - "Les recettes publicitaires nettes de l'ensemble des médias s'élèvent à 17,317 milliards d'euros en 2023, en progression de 3,4% par rapport à 2022 et de 14,1% par rapport à 2019". C’est ce qui ressort du Bump (Baromètre unifié du marché publicitaire) élaboré par Kantar media, France Pub et l’Irep. "Cette tendance positive, en particulier sur la seconde partie de l’année, montre la bonne résistance du marché des médias et ses synergies avec le digital", estiment les auteurs de l'étude.

En 2023, 3 médias affichent des résultats positifs : le cinéma, la publicité extérieure et la radio. Le cinéma conforte une dynamique positive avec un bond de 30,4% sur un an. La publicité extérieure progresse de 5,2% sur un an ; elle a quasiment rattrapé son niveau de 2019 à -1,9%. La radio montre une progression sensible de 3,1% sur un an et confirme une performance supérieure à 2019 à (+1,1%).

A l'inverse, la presse, la télévision, le courrier publicitaire, les annuaires et les ISA (Imprimés sans adresse) sont "en retrait plus ou moins marqué". La presse dans son ensemble se contracte légèrement de 2,7% par rapport à 2022 et conserve un écart par rapport à 2019 à -14,9%. La télévision affiche une baisse contenue de 3% sur un an mais une quasi-stabilité par rapport à 2019 à -0,6%. Le courrier publicitaire est en retrait de 7,4% sur un an et en baisse significative de 8,1% par rapport à 2019.

"Les investissements de communication des annonceurs ont atteint 34,1 milliards d'euros" en 2023 " en progression de 3,7% par rapport à 2022", apprend-on. Dans un contexte économique de faible croissance, le marché a très bien résisté", et "conformément à nos estimations, le niveau de 2019 a été rattrapé et même dépassé", affirment les auteurs. En 2024, le marché de la communication est estimé à 35,2 milliards d'euros, en croissance de 3,5%.