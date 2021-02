Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : vers une fausse sortie au-delà des 45E ? Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:18









(CercleFinance.com) - Publicis rouvert sur un gros 'gap' haussier au-delà des 44,35E et a fusé à la hausse jusque vers 47,22E avant de retomber en moins de 3 heures sur... 44,35E. Le scénario ressemble à un 'bulltrap' (une fausse sortie au-delà du zénith des 45E des 18 et 19 janvier 2021 et mi-septembre 2019) mais si les acheteurs reprenaient la main, le prochain objectif se situerait vers 49E (résistance de fin avril 2019).

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +1.10%