Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : vers une cassure des 54,6E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 10:26









(CercleFinance.com) - Publicis semble amorcer une cassure des 54,6E (plancher du 14 mars au 13 avril): après un plafonnement sous 58,4E, le titre pourrait rechuter mécaniquement vers 50,5E (testé le 4 mars, avant de décrocher durant 48H vers 48,6/48,7E les 7 et 8 mars).





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -0.15%