Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : vers un re-test des 56,14E du 2 juillet ? Cercle Finance • 13/07/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - Publicis dessine une consolidation haussière depuis sa première prise d'appui sur les 52E mi-avril. Le titre reste parfaitement encadré entre 53 et 55,5E depuis le 21 mai. Un franchissement des 56E validerait un objectif de 58,76E, c'est à dire le retracement du zénith du 20 juin 2017.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.39%