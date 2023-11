Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: une note favorable soutient le titre information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 16:26









(CercleFinance.com) - Publicis figure parmi les meilleures performances de l'indice CAC 40 ce lundi à la Bourse de Paris suite à des commentaires positifs de Morgan Stanley sur le titre.



L'intermédiaire repris la couverture du titre avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 90 euros, estimant que le groupe de communication français dispose d'un avantage concurrentiel pérenne vis-à-vis de ses concurrents, mais qui n'est pas intégré dans son cours de Bourse.



'Publicis affiche une longueur d'avance par rapport aux autres grandes agences de publicité dans la course à la différenciation et nous pensons qu'il devrait maintenir durablement son avantage', souligne l'analyste dans une étude consacrée au secteur des médias.



'Les acquisitions de Sapient et Epsilon ont consolidé l'offre produits de Publicis et diversifié ses sources de revenus en dehors du segment traditionnel de la publicité', ajoute-t-il.



Morgan Stanley rappelle que Publicis est connu pour l'attention qu'il porte à l'intégration de ses cibles et à son efficacité opérationnelle, une approche qui lui permet de générer des marges bénéficiaires au-dessus de la moyenne.



Dans ce contexte, le courtier dit s'attendre à ce que le groupe français continue de surperformer ses pairs.



Publicis s'adjuge actuellement plus de 1%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice parisien CAC 40 derrière Renault.





