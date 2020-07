Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : un bond de +17% vers 31,35E Cercle Finance • 23/07/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Divine surprise avec les résultats du 1er semestre de Publicis qui réalise un chiffre d'affaire supérieur aux attentes : il en résulte l'ouverture d'un énorme 'gap' au-dessus de 27,4E et un bond de +17% vers 31,35E. Le titre se retrouve propulsé vers son meilleur niveau depuis le 10 juin dernier, avec plus aucune résistance en vue avant 32,52E, l'ex-zénith du 8 juin.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +13.18%