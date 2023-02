Publicis: un analyste confirme sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 15:35

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note ' neutre ' sur le titre Publicis, avec un objectif de cours inchangé de 66 euros. ' Publicis a publié ce matin ses résultats annuels ressortis supérieurs aux attentes avec un EBIT de 2 266 ME alors que nous attendions 2 233 ME et le consensus 2 230 ME. C'est surtout la croissance organique T4 qui est meilleure qu'attendu et ressort à 9,4% vs +5,1% attendus ', indique le bureau d'analyses.



Le titre présente un PER 2022 de près de 10 fois et un rendement d'environ 5%.