Publicis: UBS revalorise

(AOF) - UBS a réitéré son opinion d'Achat sur le titre Publicis avec un objectif de cours de 62 euros, contre 61 euros auparavant. Au lendemain d'un point d'activité trimestriel des plus satisfaisants, l'analyste a relevé ses estimations de bénéfices par action de 3% pour 2021 et de 1% pour 2022-2023. La banque helvète anticipe également une croissance organique de Publicis de 9% (contre 8% précédemment), soit dans le haut de la fourchette annoncée par le français, mais entrevoit la possibilité d'une hausse supplémentaire de 50 à 100 points de base sans problème sur les chaînes d'approvisionnement.

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.