Publicis : tutoie les 75E, le record des 77,5E en vue

(CercleFinance.com) - Ca va fort pour Publicis qui bondit de +4,5% et tutoie les 75E: la résistance des 74,5E des 14 et 28 juin est 'soulevée'.

Publicis pourrait s'ouvrir la route d'un retracement du zénith historique des 3 mars et 19 avril dernier... peut être dès ce vendredi 21 des '3 sorcières'.





