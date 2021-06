Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : tutoie les 57E, prochain objectif 60E (juin 2017) Cercle Finance • 07/06/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Publicis poursuit sa hausse et tutoie les 57E, résistance -et zénith annuel- testée les 1er et 2 juin (au-delà des 56E, le palier de résistance du 28/02 au 16/07/2018). Le prochain objectif pourrait se situer vers 60E, ex sommet historique du 26 juin 2017.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.51%