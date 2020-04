Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : sursaut vers 27,8E Cercle Finance • 03/04/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Les budgets publicitaires s'effondrent, les campagnes à l'arrêt, Publicis s'était enfoncé jusque vers 21E, perdant 50 de sa valeur boursière en moins d'un mois. Le titre a repris +30% depuis mi-mars (dont +20% cette semaine) et se hisse vers 27,8E: en cas de franchissement de la barre des 28E, Publicis pourrait tenter de combler le 'gap' des 29,57E du 11 mars.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +4.22%