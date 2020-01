Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : se redresse vers 43,4E, les 45E sont en vue Cercle Finance • 13/01/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - Publicis se redresse vers 43,4E... mais, après ouverture d'un 'gap' au-dessus de 42,25E, 95% des échanges du jour se sont effectués entre 42,9 et 43,3E, soit au sein d'un corridor complètement horizontal de 1% d'amplitude. La dynamique haussière depuis le test des 39E mi-décembre puis l'accélération du 6 janvier ('gap' au-dessus de 41,1E) devrait permettre à Publicis d'aller combler le 'gap' baissier des 45,11E du 1er octobre.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +2.70%