Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : se hisse vers 53E, peut viser 55E Cercle Finance • 29/03/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - Publicis se hisse vers 53E et soulève la résistance des 52,44E du 18 mars: la dernière oscillation entre 50 (24/03) et 52,5E valide un objectif de 55E qui est cohérent par rapport au canal ascendant moyen terme d'ici la mi-avril. Tendance haussière mais potentiel de gain limité qui ne passionnera pas les amateurs de sensations fortes et de gros profits rapides.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.39%