Publicis : se hisse vers 26,30E, 27,8E en vue ?

(CercleFinance.com) - Publicis rebondit sur 24,85E et se hisse vers 26,30E: ce n'est que l'amorce d'une remontée en direction de la résistance des 27,8E, une oblique unissant les précédents sommets (30,1E et 28,6E des 9 et 29 avril dernier).

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +3.54%