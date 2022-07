Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : se détache à la hausse, teste 44,7E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 16:25









(CercleFinance.com) - Publicis se détache à la hausse, le titre teste 44,7E : il ressort de son canal de consolidation moyen terme et semble s'ouvrir le chemin du comblement du 'gap' baissier des 46,08E du 1er juillet.

Le principal objectif (en vue d'une éventuelle inversion de tendance à la hausse) se situe à 47,2/47,5E... il y a encore un peu de marge.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.57%