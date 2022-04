Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: s'appuie de nouveau sur 53,5E information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - Publicis s'appuie de nouveau sur 53,5E (support testé dès le 10 mars puis le 12 avril), échappant ainsi au risque d'une rechute sur 50E.

Mais le retour à une tendance haussière ne sera pas validé à moins de refranchir les 58,5E, ligne de résistance du 16 au 29 mars.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.73%