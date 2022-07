Publicis: révision en hausse des prévisions annuelles information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe indique réviser à la hausse ses prévisions pour 2022, avec une croissance organique attendue entre +6 et +7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5 et 18%, et un free cash-flow (FCF) d'au moins 1,5 milliard d'euros. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe de communication a vu son BNPA courant augmenter de 29% à 2,88 euros et son FCF croitre de 17% à 708 millions.



Le titre présente un PER 2022 de près de 10 fois et un rendement d'environ 4%.