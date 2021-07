Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : révision à la hausse des objectifs pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Publicis révise à la hausse tous ses objectifs pour 2021, avec un retour aux niveaux pré-pandémie attendu en un an au lieu de deux : croissance organique de 7%, taux de marge opérationnelle de 17% et free cash-flow entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros. Au premier semestre, le groupe de communication a engrangé un BNPA courant dilué en hausse de 27% à 2,23 euros et un FCF en croissance de 22% à 605 millions, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle record à 16,5% (+350 points de base). A 4,93 milliards d'euros, le revenu net a augmenté de 3,3%, avec une croissance organique de +9,7% contre -8% au premier semestre 2020. Sur le seul deuxième trimestre, sa croissance organique a atteint +17,1% avec le retour à la croissance de l'Europe à +23%.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +3.40%