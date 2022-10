Publicis révise encore à la hausse ses prévisions pour l'année 2022

(AOF) - En publiant ses revenus du troisième trimestre 2022, Publicis a révisé à la hausse ses objectifs pour 2022. Le groupe de communication table sur une croissance organique attendue à environ 8,5%, contre de +6 à +7% précédemment. Il vise un taux de marge opérationnelle anticipé proche de 18%, contre de 7,5% à 18% précédemment. Enfin, elle souhaite atteindre un Free cash flow proche de 1,6 milliard d’euros, contre au moins 1,5 milliard d’euros précédemment.

Par ailleurs, Publicis annonce que sa croissance est en hausse de 23,5% à 3,24 milliards d'euros lors de ce troisième trimestre, période où elle indique aussi que sa croissance organique s'élève à deux chiffres : + 10,3% grâce à la forte contribution de Publicis Sapient (en hausse de 18,1%) et d'Epsilon (progression de 13,9%).

Les tendances sont toujours très solides par région, notamment aux Etats-Unis et en Europe, toutes deux en progression de 11,1%

Le groupe a connu une accélération de la croissance organique par rapport au niveau pré-pandémie : +16% au troisième trimestre versus 2019, après +12% au deuxième trimestre et +10% au premier semestre.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, a commenté ses résultats : “ Nos résultats depuis le début de l'année nous permettent de réviser à la hausse nos prévisions pour 2022, et ce pour la seconde fois cette année. Nos chiffres du troisième trimestre sont clairement encourageants. Mais notre performance par rapport au niveau d'avant la pandémie est encore plus notable. Comparée à 2019, la croissance organique de notre revenu s'est accélérée à +16% au troisième trimestre. Cela démontre notre capacité à surmonter les aléas de l'économie mondiale, et à faire ainsi face à l'incertitude actuelle".

Points clés

- Numéro 3 mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 10,5 Mds€ réparti entre 4 « Solutions Hub » : Publicis Communications (réseaux créatifs), Publicis Media, Publicis Sapient (digital et consulting) et Publicis Health ;

- Position forte dans les Amérique (63 % des revenus), devant l’Europe (24 %) et l’Asie-Pacifique (10 %) ;

- Modèle d’affaires décliné en 4 forces : les solutions personnalisées via les données, la créativité, les ciblages à grande échelle pour les médias et les canaux digitaux propriétaires ;

- Capital ouvert (Elisabeth Badinter détenant 6,74 % du capital et 12,36 % des droits de vote), Maurice Lévy étant président du conseil de surveillance de 12 membres, Elisabeth Badinter vice-présidente et Arthur Sadoun président du directoire ;

- Bilan sain, avec une dette nette de 1,5 Md€ et un autofinancement libre de 1,2 Md€.

Défis

- Attente d’un nouveau plan stratégique après la réalisation de “Sprint for the future“ ;

- Stratégie d’innovation axée sur : l’analyse des comportements des consommateurs : solutions mathématiques et statistiques de media-planning, gestion numérique des données au sein de MarketForward, organisation du forum annuel Viva Technology, offre aux clients de plateformes technlogiques… / plateforme Marcel d’intelligence artificielle de réorganisation du travail;

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » : objectifs 2030 par rapport à 2009 dépassés pour l'usage des énergies renouvelables (33,5 %) et l'efficacité énergétique (1,95 Mwh par salarié) et en route pour l'intensité carbone (3,78) / plateforme ouverte CSR Smart Data ;

­- Renforcement de l’offre de transformation digitale des clients via des acquisitions de sociétés intégrées dans Sapiens ou Epsilon et attendues autour de 500 M€ pour 2022 ;

- Poursuite des gains de gros budgets et de la forte demande en first-party data et digital-first media.

Défis

­- Sensibilité des ventes et résultats à la parité de l’euro (15 % des revenus) contre le dollar (52 %) et le sterling (10 %) ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : marginal, avec cession du contrôle des agences locales à leurs dirigeants et aide logistique aux 300 collaborateurs ukrainiens ;

- Objectif 2022, confirmé après un début d’exercice dynamique, d’un chiffre d’affaires en hausse de 4 à 5 %, d’une marge opérationnelle de 17,5 % et d’’un autofinancement libre de 1,4 Mds€ ;

- Dividende 2021 de 2,4 €, soit 45 % du taux de distribution, attendu entre 45 et 50 % en 2022.

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.