Publicis: revenu net en croissance de 4% en 2023

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe publie de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour l'année 2023, sa croissance organique s'élevant à +6,3%, soit au-dessus de sa fourchette-cible de +5,5-6% qui avait été relevée en octobre dernier.



Par ailleurs, le groupe de communication fait part d'une stratégie pour 'devenir le premier système intelligent du secteur grâce à l'IA (intelligence artificielle)', et prévoit d'investir à cette fin 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.



Publicis indique développer pour cela une entité dédiée 'CoreAI', dont les capacités seront progressivement déployées au cours du premier semestre 2024 et dont les fonctionnalités seront présentées en mai prochain lors de l'évènement Viva Tech 2024 à Paris.





