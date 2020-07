Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : retombe sous 28,5E, risque de retour sur 25,5E Cercle Finance • 01/07/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - Publicis retombe sous 28,5E, échouant dans sa tentative de retracer le récent zénith des 30E du 16 juin. Le titre demeure inscrit dans un biseau baissier issu du pullback sous les 32,5E, dont la borne basse se situe vers 25,5E du 29/05.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -1.84%