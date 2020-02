Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : résultat net part du Groupe de 841 ME en 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le revenu net est de 9 800 millions d'euros en 2019, contre 8 969 millions d'euros en 2018, soit une croissance de 9,3%. La croissance à taux de change constant est de 5,9%. La croissance organique est de -2,3% en 2019. Le revenu net pour le 4ème trimestre 2019 est de 2 871 millions d'euros et se compare à 2 492 millions d'euros en 2018, en croissance de 15,2%. La marge opérationnelle avant amortissements s'établit à 2 245 millions d'euros en 2019, contre 2 049 millions d'euros en 2018, soit une hausse de 9,6%. Le résultat opérationnel s'est élevé à 1 267 millions d'euros en 2019 contre 1 303 millions d'euros en 2018. Le résultat net part du Groupe est de 841 millions d'euros à fin décembre 2019 contre 919 millions d'euros au 31 décembre 2018. 'Le Groupe confirme pour 2020 les perspectives communiquées en octobre 2019, soit une croissance organique se situant entre -2% et +1%. Le Groupe confirme également son ambition d'un taux de marge opérationnelle d'environ 17%, qui sera soutenu par la simplification de ses structures et ses nouvelles sources de revenu' indique la direction.

