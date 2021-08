Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : repasse au-dessus de 55,6E information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - Publicis repasse au-dessus de 55,6E, son zénith des 2 et 26 juillet : après un mouvement de balancier vers 52,6E, le titre s'ouvrirait le chemin des 58,6E, ex-zénith du 20 juin 2017.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.92%