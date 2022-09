Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: renouvelle le mandat de Président d'Arthur Sadoun information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance renouvelle pour une durée de quatre ans le mandat d'Arthur Sadoun en qualité de Président du Directoire et Directeur Général.



Il a renouvelé également pour une durée de quatre ans les mandats de membres du Directoire d'Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire Générale et de Michel-Alain Proch, Directeur Financier.



L'équipe de direction est renforcée avec la création d'un Directoire. Cette nouvelle équipe de management est composée d'Agathe Bousquet, Présidente France de Publicis Groupe, de Dave Penski, CEO Publicis Media US, de Carla Serrano, Directrice de la Stratégie de Publicis Groupe et de Nigel Vaz, CEO Publicis Sapient.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -2.22%