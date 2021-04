Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : renoue avec les 55E, proche du zénith des 55,3E Cercle Finance • 23/04/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) -Publicis renoue avec les 55E et confirme le test de la zone de résistance des 55,3E du 16 avril. Le prochain objectif se situe vers 56E (sommet de canal ascendant MT)... mais attention, le 'gap' des 52,62E du 14 avril n'a pas été refermé.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.97%