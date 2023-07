Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : renoue avec la résistance oblique des 74E information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Publicis renoue avec la résistance oblique des 74E (issue du zénith de la mi-avril): le titre visera donc 76E puis 76,8E dès ces prochaines séances.

Publicis retracerait ensuite le zénith inscrit à 77,6E le 3 mars.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.07%