Publicis renforce sa filiale Sapient avec l'acquisition du roumain Tremend information fournie par AOF • 05/01/2022 à 11:25



(AOF) - Publicis reste quasi stable mercredi à la Bourse de Paris, ne cédant que 0,07% à 60,06 euros, alors que les marchés semblent faire une pause après leur bon début de semaine. Publicis a pour sa part progressé de plus de 1% entre lundi et mardi. Les investisseurs restent donc aujourd'hui inertes à l'annonce, ce matin, du rachat du roumain Tremend par le géant mondial de la publicité. Le développeur de logiciels basé à Bucarest proposera ainsi son expertise technologique à Publicis Sapient pour l'aider à développer son nouveau centre de distribution mondial en Europe.



Fondée en 2005 par Ioan Cocan et Marius Hanganu, Tremend a connu une croissance raide jusqu'à devenir un acteur majeur du secteur des logicielsen Europe Centrale et de l'Est. La société compte plus de 60 millions d'utilisateur finaux de ses solutions et embauche plus de 650 ingénieurs et développeurs de logiciels. Son portefeuille de clients couvre un grand nombre de secteurs avec des entreprises comme Carrefour, ING ou Orange.



Nigel Vaz, le CEO de Publicis Sapient, la filiale de transformation numérique du groupe de communication, s'est félicité de cette acquisition, affirmant que "l'intégration de Tremend à Publicis Sapient est une étape importante dans l'expansion de notre modèle de distribution à l'échelle mondiale". Le dirigeant prévoie d'augmenter rapidement ses effectifs pour atteindre 2 500 employés d'ici 2025, et accélérer ainsi son implantation géographique en Europe.



"Il y a une forte adéquation entre nos deux cultures d'entreprises et nous sommes convaincus que la réunion de nos expertises permettra d'accroître encore la performance de nos activités au service de nos clients", a ajouté Nigel Vaz.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire français Après une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.