Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : remonte au contact des 53E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Publicis matérialise un 'bear trap' sous 51,9E (validé par un test des 50,04E dans la foulée) puis piège les vendeurs et remonte au contact des 53E, effaçant toutes ses pertes depuis le 15/07. Le titre devra s'affranchir de la résistance oblique des 53,8E pour espérer écarter définitivement un scénario baissier moyen terme. Seuils de rupture à surveiller : 49,2 puis 48,3E (objectif : comblement du 'gap' des 42,77E du 2 février dernier).

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +3.07%