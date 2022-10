Publicis relève ses prévisions annuelles

(AOF) - Publicis a publié ses résultats au titre du troisième trimestre 2022, d'où ressort une hausse de 23,5 % de son chiffre d'affaires globale qui s'établit à 2,3 milliards d'euros. Le groupe de communication et de marketing digital enregistre une croissance organique de l'ordre de 10,3% grâce aux performances de Publicis Sapient (+ 18,1%) et d'Epsilon (+ 13,9%). « Compte tenu d’une performance à neuf mois meilleure que prévu, et malgré l’environnement incertain, nous relevons nos anticipations annuelles », précise le groupe dans un communiqué.

Publicis table donc dorénavant sur une croissance organique de 8,5% pour l'ensemble de l'année, contre 6 à 7% précédemment, un taux de marge d'excédent brut d'exploitation de 18%, dans le haut de la fourchette précédente, et au moins 100 millions de génération de trésorerie libre.

La société, dont l'endettement financier net s'élevait à 919 millions fin septembre, devrait être en cash positif de 300 à 400 millions fin décembre, selon Michel-Alain Proch, le directeur financier.

Arthur Sadoun, le PDG de Publicis : "Nous ne voyons pas d'impact significatif de la crise à ce jour, pas de coupes de budgets, même si tous nos clients font face à une ou plusieurs crises - inflation, perturbations de la chaînes d'approvisionnement, guerre en Ukraine - et que nous devons nous préparer à d'éventuelles coupes budgétaires au quatrième trimestre. Elles se feront sur le marketing traditionnel car nos clients doivent poursuivre leur transformation digitale. C'est une des leçons de la crise."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 3 mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 10,5 Mds€ réparti entre 4 « Solutions Hub » : Publicis Communications (réseaux créatifs), Publicis Media, Publicis Sapient (digital et consulting) et Publicis Health ;

- Position forte dans les Amérique (63 % des revenus), devant l’Europe (24 %) et l’Asie-Pacifique (10 %) ;

- Modèle d’affaires décliné en 4 forces : les solutions personnalisées via les données, la créativité, les ciblages à grande échelle pour les médias et les canaux digitaux propriétaires ;

- Capital ouvert (Elisabeth Badinter détenant 6,74 % du capital et 12,36 % des droits de vote), Maurice Lévy étant président du conseil de surveillance de 12 membres, Elisabeth Badinter vice-présidente et Arthur Sadoun président du directoire ;

- Bilan sain, avec une dette nette de 1,5 Md€ et un autofinancement libre de 1,2 Md€.

Défis

- Attente d’un nouveau plan stratégique après la réalisation de “Sprint for the future“ ;

- Stratégie d’innovation axée sur : l’analyse des comportements des consommateurs : solutions mathématiques et statistiques de media-planning, gestion numérique des données au sein de MarketForward, organisation du forum annuel Viva Technology, offre aux clients de plateformes technlogiques… / plateforme Marcel d’intelligence artificielle de réorganisation du travail;

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » : objectifs 2030 par rapport à 2009 dépassés pour l'usage des énergies renouvelables (33,5 %) et l'efficacité énergétique (1,95 Mwh par salarié) et en route pour l'intensité carbone (3,78) / plateforme ouverte CSR Smart Data ;

­- Renforcement de l’offre de transformation digitale des clients via des acquisitions de sociétés intégrées dans Sapiens ou Epsilon et attendues autour de 500 M€ pour 2022 ;

- Poursuite des gains de gros budgets et de la forte demande en first-party data et digital-first media.

Défis

­- Sensibilité des ventes et résultats à la parité de l’euro (15 % des revenus) contre le dollar (52 %) et le sterling (10 %) ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : marginal, avec cession du contrôle des agences locales à leurs dirigeants et aide logistique aux 300 collaborateurs ukrainiens ;

- Objectif 2022, confirmé après un début d’exercice dynamique, d’un chiffre d’affaires en hausse de 4 à 5 %, d’une marge opérationnelle de 17,5 % et d’’un autofinancement libre de 1,4 Mds€ ;

- Dividende 2021 de 2,4 €, soit 45 % du taux de distribution, attendu entre 45 et 50 % en 2022.

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.