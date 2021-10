Publicis relève ses objectifs

(AOF) - Publicis a relevé pour la deuxième fois de l'année ses objectifs 2021 dans le sillage de ventes trimestrielles très solides. Le géant français de la publicité bénéficie à plein de l'accélération de la reprise aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Le groupe a rappelé les gains de contrats significatifs comme ceux de Ferrero, Planet Fitness, TD Bank et Walmart. Au troisième trimestre, le revenu net a atteint 2,621 milliards d'euros, en croissance organique de 11,2%. Les ventes en Amérique du Nord, son premier marché, ont grimpé de 10,8% en organique à 1,6 milliard.

En Europe, le revenu net atteint 619 millions, en hausse de 10% en organique. Les autres zones affichent également une croissance à deux chiffres : +12,5% pour l'Asie Pacifique; +22,7% pour Moyen Orient et Afrique et +16,7% pour l'Amérique latine.

Après un troisième trimestre 2021 supérieur aux attentes, le groupe est donc en mesure de réviser à la hausse, pour la deuxième fois, l'ensemble de ses prévisions pour l'année 2021.

S'agissant de la croissance organique, elle est désormais attendue entre +8,5% et +9% par rapport à +7% précédemment. Par rapport à 2019, ceci représente une croissance organique de l'ordre de +2%, en ligne avec celle des neuf premiers mois de l'année.

La prévision de taux de marge opérationnelle pour 2021 est également revue à la hausse. Celui-ci est attendu légèrement supérieur à 17%, alors même que le groupe continue à investir dans les talents.

Enfin, Publicis prévoit d'atteindre un free cash flow avant variation du besoin en fond de roulement proche de 1,3 milliard d'euros, dans le haut de la fourchette précédente comprise entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.