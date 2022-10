Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : refranchit les 53E, à valider information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - Publicis refranchit les 53E et retrace le zénith du 13 septembre : en cas de validation (au-delà de 53E), le prochain objectif serait l'ex-zénith des 56E de mi-mai dernier





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +0.96%