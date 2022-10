Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : refranchit en force les 55E, pourrait viser 59E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 18:55









(CercleFinance.com) - Publicis refranchit en force les 55E, après avoir effacé la résistance oblique des 53E: le prochain objectif -désormais tout proche- serait l'ex-zénith des 56E de mi-mai dernier, le suivant se situe à 59E, résistance du 21 avril.





