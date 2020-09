Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : refranchit en force les 30E Cercle Finance • 03/09/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Alors que le CAC40 explose la résistance des 5.050, Publicis refranchit en force les 30E et se dirige vers le test de la résistance baissière oblique qui gravite vers 30,5E (issue du zénith des 32,7E du 9 juin et 31,1E du 11 août).

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +6.26%